Enabot、EBO MiniおよびEBO Mini Sport FamilyBotsを発表





「小さくても力強く、大きな心配り（Mini but Mighty, Big on Care）」

中国・深セン, 2026年6月1日 /PRNewswire/ -- ファミリーロボットのパイオニアであるEnabotは本日、EBO MiniおよびEBO Mini Sportの発売を発表しました。この2つのコンパクトなFamilyBotsは、ユーザーが愛する人とのつながりを維持し、ペットの世話をし、より臨場感があり自由に移動できる方法で家庭環境と対話できるように設計されており、「小さくても力強い（Mini but Mighty）」体験を提供するとともに、まさに「大きな心配り（Big on Care）」を実現します。



Enabot Introduces EBO Mini & Mini Sport FamilyBots, Mini but Mighty, Big on Care



現代の家庭向けに作られたこの2つのモデルは、移動機能、遠隔操作機能、スマートホーム監視機能を、コンパクトで親しみやすいデザインにまとめています。2Kカメラ、双方向音声、暗視機能、自動障害物回避機能、自動ドッキング機能を備えたMiniシリーズは、いつでもどこでも家族、ペット、家庭環境を遠隔で確認することを可能にします。

従来の据え置き型ホームカメラとは異なり、EBO Miniシリーズは家中を自由に移動できるように設計されています。ユーザーは、ロボットを遠隔操作したり、ライブ映像で対話したり、ペットのためにレーザー遊びを起動したり、より柔軟で臨場感のある方法で日常の思い出に残る瞬間を撮影したりすることができます。

Miniシリーズは、実際の家庭のシナリオに対応するよう設計されており、遠隔地からの家族交流、ペットの監視、家庭内の見守り、高齢家族の寄り添いなどをサポートします。移動可能な音声・映像通信、スマートな移動機能、および対話的な動作機能を備えたロボットは、物理的に離れていても、ユーザーがよりつながりを感じられるよう支援します。

EBO Mini Sportは、よりスムーズでインテリジェントな体験のために、より静かなブラシレスモーター、可動式アイライティング、AIを搭載した人間とペットの認識機能など、いくつかのアップグレードされた機能を導入しています。

現代の家庭生活向けにデザインされたMiniシリーズは、遊び心のある対話、家庭内の見守り、遠隔接続をコンパクトなフォームファクターに凝縮しています。EBO MiniとEBO Mini Sportは、その小さなサイズにもかかわらず、日常生活に意味のある寄り添いとより大きな安心感をもたらすように設計されています。

EBO MiniおよびEBO Mini Sportは、それぞれ発売価格32,900円（3,000円オフ）および39,900円（4,000円オフ）で、Enabotのウェブサイトにて予約注文を受け付けています。EBO Miniの予約注文キャンペーンは6月30日まで、EBO Mini Sportのキャンペーンは8月30日まで実施されます。

Enabotについて

Enabotは、インテリジェントなファミリーボットによって私たちの生活が向上すると考えています。ロボットが日々の問題の解決策の一部となるテクノロジー主導の世界に対する私たちのビジョンは前向きです。それにより、人々は最も大切なことに時間を集中できるようになります。それは、愛する人のそばにいることです。人と人をつなぐことで、私たちは愛、寄り添い、そして共有を促進することに尽力しています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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