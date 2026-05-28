安泰ソーラー、太陽光発電屋根向けワンストップ・ソリューション「We Cover Solar Roof One-Stop Solution」を発表

中国・厦門、2026年5月27日 /PRNewswire/ -- 5月20日、安泰ソーラーは太陽光発電屋根向けワンストップ・ソリューション「We Cover | Solar Roof One-stop Solution」を発表しました。包括的な製品ポートフォリオ、画期的な設置技術、大規模な製造体制、総合的な顧客支援を通じて、屋上太陽光発電市場における主要な課題に対応するものです。太陽光発電屋根用架台システムの大手サプライヤーとして、安泰ソーラーは分散型太陽光発電架台を世界で20GW超出荷しており、オーストラリア、日本、米州、東南アジアで長年にわたりトップシェアを維持してきました。

ALTRA屋根用架台システムシリーズを発表

複雑な屋根形状や多様な規格に対応するため、安泰ソーラーはALTRA屋根用架台システムシリーズを発表しました。あらゆる屋根に適切なソリューションを提供すべきという理念に基づいて設計されたALTRAは、PRO、BASE、LITEの3つの製品ラインを通じて4つの主要用途を網羅する、用途別・性能階層別のポートフォリオを提供します。

PROは最大限の性能と設置効率を実現し、BASEは性能とコストの最適なバランスを提供し、LITEは風荷重・積雪荷重が比較的小さい地域向けにシンプルで経済的なソリューションを提供します。

SnapFit Flash設置システムが設置効率の壁を打破

同イベントのハイライトは、実際の金属屋根で行われたSnapFit Flash設置システムの実演でした。SnapFitは、事前組み立て部品に接地機能を組み込み、革新的な射出成形スプリング構造を採用することで、設置作業をわずか3つの簡単な動作に集約します。置く、回す、はめ込むだけです。複雑な工具は不要で、現場での作業工程を減らし、設置効率を最大50%高めます。

自社製造により安定供給を確保

安泰ソーラーの強化された製造基盤が、このソリューションを支えています。新たな16万㎡の産業パークは、完全統合型の生産体制を備え、15GWの年間生産能力（アルミニウム10GW、炭素鋼5GW）を有しています。

同拠点には、3つの中核工場があります。具体的には、アルミニウムの成形・表面処理を担う押出・酸化処理工場、高精度の切断・成形を行う精密機械加工工場、高強度形材を製造する炭素鋼工場です。自社で建設した6MWの屋上太陽光発電プロジェクトは、自家消費用に年間約717万kWhを発電し、環境配慮型の生産サイクルを支えています。

長期的な顧客価値を重視

全プロセスを通じて顧客価値向上を支援するパートナーとして、安泰ソーラーはあらゆる顧客のニーズに応えます。

安泰ソーラーは、屋根マッピング、スマートレイアウト、ワンクリック見積もりを統合した、シンプルで使いやすいツールであるインテリジェント屋根設計プラットフォーム「SolarAID」を立ち上げました。

販売代理店向けには、共同ブランド構築、標準化キットの納入、プロジェクトを効率的に進めるための包括的な技術サポートなど、バリューチェーン全体を支援するシステムを提供します。MW規模の商工業（C&I）顧客向けには、プロジェクトの円滑な実施と長期的な安定運用を確保するフルライフサイクルサービスを提供します。

安泰ソーラーの詳細：antaisolar.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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