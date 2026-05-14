アジア太平洋地域体外診断薬（IVD）市場は2026年から2035年に持続的拡大、CAGR6.2％で分子診断・ポイントオブケア検査の需要が牽引する高成長フェーズへ

アジア太平洋地域体外診断薬（IVD）市場は2026年から2035年に持続的拡大、CAGR6.2％で分子診断・ポイントオブケア検査の需要が牽引する高成長フェーズへ