HYTE、ホロライブ所属「さくらみこ」コラボ限定デザインPCケース「Y70 Sakura Miko」予約開始
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、ホロライブ所属VTuberタレント「さくらみこ」とコラボレーションした限定デザインのピラーレス式パノラマガラス搭載PCケースHYTE Y70 Sakura Mikoを2026年5月15日正午12時（日本時間）より予約開始します。
◆Y70 Sakura Miko
Y70 Sakura Mikoは、ホロライブ所属VTuberタレント「さくらみこ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、ピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したハイエンドのミドルタワーPCケースです。独自のピラーレス式パノラマガラス全面に加え、右サイドパネルや電源ボタンなどケースの各所にイラストやアイコンをあしらい、背面にはシリアルナンバー刻印を施したお守り型のプレートを搭載。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、お好みのPCパーツやイルミネーションと組み合わせることで、唯一無二のPCを作ることができます。カラーはホワイトとブラックをラインナップ。
※製品画像のランヤード（首掛けストラップ）は初回生産分に付属します。以降の生産分に付属するかは現在未定です。
※本製品はタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
※画像は開発中のものであり、実際の製品と異なる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349216/images/bodyimage1】
◆Y70 Sakura Miko製品特徴
・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
ピラーレスガラスだけでなくフレームやトップパネル、右サイドパネルに至るまでケース全体が、さくらみこのサイバー衣装をイメージしたブラックとホワイトのカラーリングです。ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えることができ、ガラスパネルのイラストをお好みのイルミネーションでさらに引き立たせることも可能です。
※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケース下側にフロントアクセスを集約。独自のアイコンをあしらった電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349216/images/bodyimage2】
【発売詳細】
◆型番
Y70 Sakura Miko Black
Y70 Sakura Miko White
◆予約日
予約開始日時：2026年5月15日（金）正午12:00（日本時間）
予約終了日時：2026年6月30日（火）
※注文状況により、予告なく終了の日時が前後する場合があります
◆発売日
2026年秋予定
◆市場想定価格(税込)
54,970円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-y70-sakura-miko/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Miko-Y70.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Y70 Sakura Miko
Y70 Sakura Mikoは、ホロライブ所属VTuberタレント「さくらみこ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、ピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したハイエンドのミドルタワーPCケースです。独自のピラーレス式パノラマガラス全面に加え、右サイドパネルや電源ボタンなどケースの各所にイラストやアイコンをあしらい、背面にはシリアルナンバー刻印を施したお守り型のプレートを搭載。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、お好みのPCパーツやイルミネーションと組み合わせることで、唯一無二のPCを作ることができます。カラーはホワイトとブラックをラインナップ。
※製品画像のランヤード（首掛けストラップ）は初回生産分に付属します。以降の生産分に付属するかは現在未定です。
※本製品はタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
※画像は開発中のものであり、実際の製品と異なる場合があります。
◆Y70 Sakura Miko製品特徴
・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
ピラーレスガラスだけでなくフレームやトップパネル、右サイドパネルに至るまでケース全体が、さくらみこのサイバー衣装をイメージしたブラックとホワイトのカラーリングです。ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えることができ、ガラスパネルのイラストをお好みのイルミネーションでさらに引き立たせることも可能です。
※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケース下側にフロントアクセスを集約。独自のアイコンをあしらった電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349216/images/bodyimage2】
【発売詳細】
◆型番
Y70 Sakura Miko Black
Y70 Sakura Miko White
◆予約日
予約開始日時：2026年5月15日（金）正午12:00（日本時間）
予約終了日時：2026年6月30日（火）
※注文状況により、予告なく終了の日時が前後する場合があります
◆発売日
2026年秋予定
◆市場想定価格(税込)
54,970円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-y70-sakura-miko/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Miko-Y70.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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購入のお問い合わせ先：
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TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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