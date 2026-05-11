叱れない上司が若手を辞めさせる？ 脱”ゆるブラック”のためのマネージャー育成戦略セミナー 2026年5月19日（火）15時　参加費無料

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）は「脱”ゆるブラック”のためのマネージャー育成戦略セミナー」をテーマに、2026年5月19日（火）にオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、『MBA必読書50冊シリーズ』などで知られるベストセラー著者であり、サブスクリプション型のオンライン経営研修サービス「永井経営塾」で講師を務める永井孝尚氏が登壇します。若手の離職に悩む人事担当者やマネジメント層を主な対象に、部下の成長を支援できるコミュニケーション方法や、若手が自立的に挑戦できる環境設計、個人の目標と会社の方向性を一致させる方法など、「ゆるブラック」からの脱却に向けた具体的な取り組み方法を解説します。

【本件のポイント】

●「脱”ゆるブラック”のためのマネージャー育成戦略」をテーマにセミナーを開催

●ベストセラー『MBA必読書50冊シリーズ』の著者であり、元日本IBM人材育成部長である永井孝尚氏が登壇

●管理職が部下の成長を支援できる、具体的なコミュニケーション方法を提示

https://biz.athuman.com/seminar/20260519/

【本件の概要】

厚生労働省の調査によれば、大卒就職者の3年以内離職率は33.8％に達しています（※）。近年、パワハラ防止法の施行などを背景に、多くの企業でハラスメント対策が進み、「ブラック企業」問題は改善されつつあります。一方で、いま若手が辞める理由は「ブラックな職場」ではなく、むしろ「優しすぎる職場」へと変化しています。働きやすい環境を整備したにもかかわらず、上司がハラスメントを恐れて本来の指導やフィードバックができず、若手が成長実感ややりがいを持てない企業――いわゆる「ゆるブラック企業」が急増しています。

この問題の本質は、成長して社会に貢献できる仕事をしたいと考える若手社員と、部下に厳しいことを言えない上司との間にある深刻なギャップです。「働きやすくしたのに、なぜか若手が辞める」「パワハラはないのに、‘やりがいがない’と言って若手が離れる」――こうした悩みを抱える企業が増え続けています。

本セミナーでは、この「ゆるブラック」問題を解決するために、部下の成長を支援できるコミュニケーション方法、若手が心からやりたいと考える仕事に挑戦できる環境設計、若手がやりたい仕事を会社が目指す方向と一致させる方法、そして具体的な取り組み方法を実践的に解説します。

※※厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和４年３月卒業者)」より

【セミナー概要】

本セミナーは、「働きやすいのに若手が辞める」という「ゆるブラック企業」問題の本質に迫り、管理職が部下の成長を支援するための実践的なコミュニケーション手法を学ぶオンラインセミナーです。ハラスメントを恐れて本来の指導ができない上司と、成長実感を求める若手社員の間にあるギャップを埋め、若手がやりがいを持って働ける職場づくりの具体策を提示します。

【セミナー詳細】

日程：2026年5月19日（火）15時～16時30分

参加費：無料

形式：オンライン参加

参加特典：１.当日使用スライド資料（アンケート回答者限定）

２.見逃しアーカイブ配信のご案内（お申込みいただいた方全員）

【登壇者】

ウォンツアンドバリュー代表 永井孝尚 氏

『永井経営塾』主宰、ウォンツアンドバリュー代表。慶應義塾大学工学部計測工学科を卒業後、日本IBM入社。IBM大和研究所の製品開発マネージャー、戦略マーケティングマネージャーを経て、ソフトウェア事業の人材育成部長として組織開発を牽引。

2013年に独立し、多くの企業に新規事業開発を支援する一方で、講演や研修を提供。現場と人事の両面から、マーケティングとマネジメントの相乗効果を上げる方法論に精通する。2021年にKADOKAWAとの協業で立上げた『永井経営塾』は、のべ15,000人が受講しマーケティングやマネジメントをオンラインで学んでいる。主な著書に、シリーズ60万部『100円のコーラを1000円で売る方法』、10万部『世界のエリートが学んでいるMBA必読書50冊を1冊にまとめてみた』など、累計120万部超。難解な理論や戦略を、平易な言葉で伝える解説力に定評がある。

【永井経営塾について】

「永井経営塾」は、戦略策定力やマネジメント力の不足、体系的な研修機会の不足といった企業が抱える課題を解決するサブスクリプション型のオンライン経営研修サービスです。永井孝尚氏（元日本IBMマーケティングマネジャー、人材育成部長）の監修により、企業の中核人材が、経営に必要な知識を体系的に学び、実務に生かせる形で経営理論を継続的に習得できます。難しい経営理論を、豊富な事例とわかりやすい解説で、忙しいビジネスパーソンが実務に活かせる形で、いつでもどこでも効率的に学習できるよう設計されています。

今後、当社は中小企業・大企業クライアントに対し、同塾の価値を提案します。

＜特長＞

「永井経営塾」は、以下の特長を持ち、企業の中核人材育成に最適な経営研修サービスです。

・オンラインで時間や場所を問わずに受講可能

・必修30講義でMBA理論を体系的に学習

・月次ワークショップで実践力強化

・毎週の実践メルマガなどで学びを定着

多くの企業が抱える「顧客理解の不足」や「戦略構築力の欠如」といった課題を解決し、社員の自走や新規事業の成功確率向上を目指します。

■ヒューマンアカデミーの企業研修について https://biz.athuman.com/

ヒューマンアカデミーでは、最新のビジネス動向とテクノロジーに焦点を当て、従業員の能力向上と企業の競争力強化を支援する社員研修プログラムを提供しています。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/