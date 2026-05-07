台北、2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューター・ブランドであるGIGABYTEは、グラフィックスカード、マザーボード、ノートパソコンの各カテゴリーにおいて、同社のAI製品ラインナップがレッド・ドット・デザイン賞を受賞したことを発表しました。これらの受賞歴のある製品は、ゲームと生産性の両方のシーンをサポートし、アクセシビリティ、パフォーマンス、ユーザビリティを重視したGIGABYTEのAIエコシステムを形成しています。



GIGABYTE、AI製品ラインナップ全体でレッド・ドット・デザイン賞を受賞



AORUS GeForce RTX 5090 INFINITYは、新たに開発されたWINDFORCE Hyperburst冷却設計を採用し、革新的なダブルフロースルー構造により、バックプレートの両側からの気流を可能にし、熱効率を高めます。特に、独立したファン制御曲線を備えたOverdrive Fanは、高負荷時に作動して風量を増加させるため、グラフィックスカードは、負荷の高いAIワークロードやAAAタイトルでのゲームプレイにおいても、RTX 5090のパフォーマンスを維持することができます。同時に、AORUS RTX 5060 Ti AI BOXは、デスクトップクラスのパフォーマンスをコンパクトなポータブル形状で実現し、AIワークロード、クリエイティブなデザイン、およびゲームに必要な大規模なコンピューティングをノートPCに提供するとともに、GIGABYTEのAI TOPエッジコンピューティング・ソリューションへのゲートウェイとしても機能します。

受賞したマザーボードは、手動で設定することなく、リアルタイムで性能、電力、熱を最適化することにより、高性能システムの複雑さを軽減するというGIGABYTEのアプローチを反映しています。X870 AORUS STEALTH ICEでは、独自の「D5 Bionic Corsa」により、ワンクリックでDDR5のパフォーマンスを向上させることができ、高速メモリ性能を簡素化し、高度なチューニングへのハードルを下げます。X870E AORUS XTREME X3D AI TOP、X870E AORUS MASTER X3D ICE、X870E AERO X3D WOODには、X3D Turbo Mode 2.0が搭載されています。ビッグデータに基づいて学習させたダイナミックなAIオーバークロックモデルを活用して、プロセッサーごとの自動的なリアルタイム調整を実現します。

AIエコシステムは、シームレスで押し付けがましくないデザインにより、ローカルAIを日常的な使用に近づけることで、ハードウェアの枠を超えてさらに進化しています。GIGABYTE AERO X16、Copilot+ PC、およびGIGABYTE GAMING A16 PROにおいて、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」は、複数のAI機能を統合したシステムとして、手動操作を最小限に抑えつつ、ユーザーのワークフローに適応します。GiMATE CreatorとCoder活用することで、この体験は創造的でプロフェッショナルなアプリケーションをさらにサポートし、ローカルAIへのアクセスを容易にし、日々の業務に自然に溶け込ませることができます。詳しくは、GIGABYTE AWARDをご覧ください。すべての受賞製品の詳細をご覧いただけます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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