【日本橋高島屋】グルメや工芸品など、沖縄の”ものづくり”約40店舗が集結！沖縄発の人気イベント『おきなわ 島の装い。展』を5月8日（金）から開催！

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株式会社高島屋

『おきなわ 島の装い。展 手しごとと食で感じる沖縄の風土』


＜会期＞2026年5月8日（金）→ 11日（月）10：00～19：30　※最終日は18:00閉場


＜会場＞日本橋高島屋S.C. 本館8階催会場




詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/shimanoyosooi/


　日本橋高島屋S.C.では5月8日（金）から4日間、数多くの手しごとが根付く島「沖縄」で様々な思いを込めて“ものづくり”をする個性豊かなつくり手とつかい手をつなぎ、ものづくりを紹介する沖縄発の人気イベント、『おきなわ 島の装い。展　手しごとと食で感じる沖縄の風土』を開催いたします。


　会場では、ソーキそばのイートインをはじめとした沖縄グルメの他、工芸品・ファッション・雑貨など約40店舗が集結。沖縄好きの方もまだ出会ったことのない方にも暮らしに寄り添う“島の装い”をお楽しみいただけます。


【独自の食文化が楽しい沖縄グルメ】　


＜OKINAWA SOBA EIBUN＞EIBUNのソーキそば

【イートイン】


＜OKINAWA SOBA EIBUN＞ （那覇市）


■EIBUNのソーキそば（1人前）1,850円



定番の沖縄そばをベースにアレンジを加えた味わい。骨付き本ソーキと炙ったトロトロ軟骨ソーキの2種類が楽しめます。



営業時間 10:30～19:30（LO 19:00）


※最終日は17:30まで（LO 17:00）






＜cafe MONDOOR＞（糸満市）


■MONDOOR BLEND（HOT／ICED）


（1杯）880円



甘さと香りが特徴的な自慢のブレンドコーヒー。余韻へとスムーズに導いてくれる上品な一杯です。


※店内飲食用






　　＜cafe MONDOOR＞MONDOOR BLEND



＜オッチサイダリー＞オッチサイダー

＜オッチサイダリー＞（沖縄市）


■オッチサイダー（720ml）3,850円



シークヮーサー果汁を醸造した、低アルコール沖縄県産ワイン。






＜三矢本舗＞（南城市）※店内厨房製造


　■サーターアンダギー（プレーン）（1個）216円


　


　独自の2度揚げで表面サクッと、中はふんわりなサーターアンダギー。





＜三矢本舗＞サーターアンダギー



＜OKINAWA CACAO＞OKINAWA CACAO Bean to bar

＜OKINAWA CACAO＞（大宜味村）


■OKINAWA CACAO Bean to bar


（1枚・14g）3,240円



自社栽培のカカオや沖縄産のフルーツを使用したチョコレートをご用意します。






【沖縄の自然を取り入れた工芸品】　

＜アトリエ 五香屋＞（八重山郡竹富町）　


■8寸皿（約径24cm）14,080円〈現品限り〉



竹富島の人々の暮らしぶりや踊りなどの文化を、美しくおおらかに表現。





＜アトリエ 五香屋＞8寸皿



＜琉球カラス 匠工房＞おんなブルー

＜琉球ガラス 匠工房＞（うるま市）


■おんなブルー


（約口径8.5×高さ約8.5cm）各7,700円



技術力の高い職人による「匠」な技術と、豊かな色使いが魅力のガラス


工房。






＜ニャン山＞（那覇市）


■［やちむん］うむやーシーサー


（約径5×高さ5.5cm）（1セット）2,860円



伝統を受け継ぎながらモダンな焼締シーサー。表情のちがいも楽しめます。





＜ニャン山＞［やちむん］うむやーシーサー


【ナチュラルな風合いのファッション】　


＜民具 なかぎり＞藍染め鼻緒の草履

＜民具 なかぎり＞（石垣市）


■藍染め鼻緒の草履（アダン葉）27,500円



石垣島に自生するアダンの葉を、丁寧に収穫し、丈夫に編みあげました。






＜かいのわ＞（うるま市）　


■リング（11号）63,800円〈現品限り〉



貝との対話を繰り返しながら生まれた、幾重にも重なる貝の輝きが魅力のリングです。





＜かいのわ＞リング



＜イチグスクモード＞オオゴマダラ柄のシャツ

＜イチグスクモード＞（石垣市）


■オオゴマダラ柄のシャツ


（麻55％綿45％、S/M/L/LL）各16,500円　



沖縄県の県蝶に指定されている「オオゴマダラ」が乱舞する姿をデザインしています。






※価格は消費税を含む総額で記載しております。


※写真はすべてイメージです。


※沖縄県産以外の原材料を使用している商品もございます。



【お問い合わせ】 日本橋高島屋 :03-3211-4111（代表）