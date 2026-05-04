【日本橋高島屋】グルメや工芸品など、沖縄の”ものづくり”約40店舗が集結！沖縄発の人気イベント『おきなわ 島の装い。展』を5月8日（金）から開催！

株式会社高島屋

『おきなわ 島の装い。展 手しごとと食で感じる沖縄の風土』

＜会期＞2026年5月8日（金）→ 11日（月）10：00～19：30 ※最終日は18:00閉場

＜会場＞日本橋高島屋S.C. 本館8階催会場

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/shimanoyosooi/



日本橋高島屋S.C.では5月8日（金）から4日間、数多くの手しごとが根付く島「沖縄」で様々な思いを込めて“ものづくり”をする個性豊かなつくり手とつかい手をつなぎ、ものづくりを紹介する沖縄発の人気イベント、『おきなわ 島の装い。展 手しごとと食で感じる沖縄の風土』を開催いたします。

会場では、ソーキそばのイートインをはじめとした沖縄グルメの他、工芸品・ファッション・雑貨など約40店舗が集結。沖縄好きの方もまだ出会ったことのない方にも暮らしに寄り添う“島の装い”をお楽しみいただけます。

【独自の食文化が楽しい沖縄グルメ】

＜OKINAWA SOBA EIBUN＞EIBUNのソーキそば

【イートイン】

＜OKINAWA SOBA EIBUN＞ （那覇市）

■EIBUNのソーキそば（1人前）1,850円

定番の沖縄そばをベースにアレンジを加えた味わい。骨付き本ソーキと炙ったトロトロ軟骨ソーキの2種類が楽しめます。

営業時間 10:30～19:30（LO 19:00）

※最終日は17:30まで（LO 17:00）

＜cafe MONDOOR＞（糸満市）

■MONDOOR BLEND（HOT／ICED）

（1杯）880円

甘さと香りが特徴的な自慢のブレンドコーヒー。余韻へとスムーズに導いてくれる上品な一杯です。

※店内飲食用

＜cafe MONDOOR＞MONDOOR BLEND

＜オッチサイダリー＞オッチサイダー

＜オッチサイダリー＞（沖縄市）

■オッチサイダー（720ml）3,850円

シークヮーサー果汁を醸造した、低アルコール沖縄県産ワイン。

＜三矢本舗＞（南城市）※店内厨房製造

■サーターアンダギー（プレーン）（1個）216円

独自の2度揚げで表面サクッと、中はふんわりなサーターアンダギー。

＜三矢本舗＞サーターアンダギー

＜OKINAWA CACAO＞OKINAWA CACAO Bean to bar

＜OKINAWA CACAO＞（大宜味村）

■OKINAWA CACAO Bean to bar

（1枚・14g）3,240円

自社栽培のカカオや沖縄産のフルーツを使用したチョコレートをご用意します。

【沖縄の自然を取り入れた工芸品】

＜アトリエ 五香屋＞（八重山郡竹富町）

■8寸皿（約径24cm）14,080円〈現品限り〉

竹富島の人々の暮らしぶりや踊りなどの文化を、美しくおおらかに表現。

＜アトリエ 五香屋＞8寸皿

＜琉球カラス 匠工房＞おんなブルー

＜琉球ガラス 匠工房＞（うるま市）

■おんなブルー

（約口径8.5×高さ約8.5cm）各7,700円

技術力の高い職人による「匠」な技術と、豊かな色使いが魅力のガラス

工房。

＜ニャン山＞（那覇市）

■［やちむん］うむやーシーサー

（約径5×高さ5.5cm）（1セット）2,860円

伝統を受け継ぎながらモダンな焼締シーサー。表情のちがいも楽しめます。

＜ニャン山＞［やちむん］うむやーシーサー

【ナチュラルな風合いのファッション】

＜民具 なかぎり＞藍染め鼻緒の草履

＜民具 なかぎり＞（石垣市）

■藍染め鼻緒の草履（アダン葉）27,500円

石垣島に自生するアダンの葉を、丁寧に収穫し、丈夫に編みあげました。

＜かいのわ＞（うるま市）

■リング（11号）63,800円〈現品限り〉

貝との対話を繰り返しながら生まれた、幾重にも重なる貝の輝きが魅力のリングです。

＜かいのわ＞リング

＜イチグスクモード＞オオゴマダラ柄のシャツ

＜イチグスクモード＞（石垣市）

■オオゴマダラ柄のシャツ

（麻55％綿45％、S/M/L/LL）各16,500円

沖縄県の県蝶に指定されている「オオゴマダラ」が乱舞する姿をデザインしています。

※価格は消費税を含む総額で記載しております。

※写真はすべてイメージです。

※沖縄県産以外の原材料を使用している商品もございます。

【お問い合わせ】 日本橋高島屋 :03-3211-4111（代表）