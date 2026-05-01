仕事の９割は午前中に終わる『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348300/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月１５日に『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4dc0dMi
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3QzQN4B
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896700
つい先のばししてしまう……。
ちょっとした「習慣の見直し」で仕事の９割は午前中に終わる！
ベストルーティンで後回し癖を攻略する３５のコツ。
●では仕事の９割を午前中に終わらせるコツとは？
１ 先手を打って早起きする
２ 自分なりのルーティンを作る
３ そのルーティンを愚直に回す
大きく言うと、この３つだけ！
実際に著者は締め切りを大量に抱える中、
もう何年も仕事をコツコツと続けられています。
じつは世の成功者たちも、「一気に成し遂げた」というタイプより、
「コツコツ堅実に歩を進めた」というタイプのほうが遥かに多いものです。
・朝はベッドの中でその日のスケジュールを確認
・始まりだけではなく終わりの時間も決める
・ネットからのインプット量を減らす etc
今日からできるちょっとした習慣を少しずつ取り入れていきましょう。
気がつけば「お昼前に仕事はほとんど終わっている」状態になっていますよ。
■目次
・第１章 「先のばし」の“最大の敵”を朝イチで倒そう
・第２章 「すぐやる人」は午前中に９割終わらせる
・第３章 不快感を７割カットすれば「コツコツ」は続く
・第４章 ＮＧすぎる行動が「超ルーティン」を崩す
・第５章 リフレッシュは「自由」と「節制」のバランスが肝心
・終章 普通だからこそ「継続は力」を実現できる
■著者 印南敦史
作家、書評家。1962年、東京生まれ。
広告代理店勤務時代に音楽ライターとなり、音楽雑誌の編集長を経て独立。
「1ページ5分」の超・遅読家だったにもかかわらず、ビジネスパーソンに人気の
ウェブ媒体「ライフハッカー・ジャパン」で書評を担当することになって以来、
大量の本をすばやく読む方法を発見。
その後、ほかのウェブサイト「ニューズウィーク日本版」「東洋経済オンライン」「サライ.jp」などでも
書評欄を担当することになり、年間700冊以上という驚異的な読書量を誇る。
著書に『現代人のための 読書入門 本を読むとはどういうことか』（光文社新書）、
『遅読家のための読書術 情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』（PHP文庫）、
『「書くのが苦手」な人のための文章術』（PHP研究所）、
『この世界の中心は、中央線なのかもしれない。』（辰巳出版）などのほか、
音楽関連の書籍やエッセイも多数。
■『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4dc0dMi
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3QzQN4B
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896700
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月１５日に『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4dc0dMi
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3QzQN4B
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896700
ちょっとした「習慣の見直し」で仕事の９割は午前中に終わる！
ベストルーティンで後回し癖を攻略する３５のコツ。
●では仕事の９割を午前中に終わらせるコツとは？
１ 先手を打って早起きする
２ 自分なりのルーティンを作る
３ そのルーティンを愚直に回す
大きく言うと、この３つだけ！
実際に著者は締め切りを大量に抱える中、
もう何年も仕事をコツコツと続けられています。
じつは世の成功者たちも、「一気に成し遂げた」というタイプより、
「コツコツ堅実に歩を進めた」というタイプのほうが遥かに多いものです。
・朝はベッドの中でその日のスケジュールを確認
・始まりだけではなく終わりの時間も決める
・ネットからのインプット量を減らす etc
今日からできるちょっとした習慣を少しずつ取り入れていきましょう。
気がつけば「お昼前に仕事はほとんど終わっている」状態になっていますよ。
■目次
・第１章 「先のばし」の“最大の敵”を朝イチで倒そう
・第２章 「すぐやる人」は午前中に９割終わらせる
・第３章 不快感を７割カットすれば「コツコツ」は続く
・第４章 ＮＧすぎる行動が「超ルーティン」を崩す
・第５章 リフレッシュは「自由」と「節制」のバランスが肝心
・終章 普通だからこそ「継続は力」を実現できる
■著者 印南敦史
作家、書評家。1962年、東京生まれ。
広告代理店勤務時代に音楽ライターとなり、音楽雑誌の編集長を経て独立。
「1ページ5分」の超・遅読家だったにもかかわらず、ビジネスパーソンに人気の
ウェブ媒体「ライフハッカー・ジャパン」で書評を担当することになって以来、
大量の本をすばやく読む方法を発見。
その後、ほかのウェブサイト「ニューズウィーク日本版」「東洋経済オンライン」「サライ.jp」などでも
書評欄を担当することになり、年間700冊以上という驚異的な読書量を誇る。
著書に『現代人のための 読書入門 本を読むとはどういうことか』（光文社新書）、
『遅読家のための読書術 情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』（PHP文庫）、
『「書くのが苦手」な人のための文章術』（PHP研究所）、
『この世界の中心は、中央線なのかもしれない。』（辰巳出版）などのほか、
音楽関連の書籍やエッセイも多数。
■『先のばしをなくす朝の習慣』著者印南敦史
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4dc0dMi
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