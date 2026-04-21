アートホテル大阪ベイタワー 話題の宿泊型ノンフィクションゲーム、想定を上回るご利用で延長決定！

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）は、現実世界を舞台にした複雑かつ巧妙な謎解き「ノンフィクションゲーム」（※1）の企画・制作を手がける、株式会社 謎組（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：川和田直之）とタイアップして実施している宿泊型ノンフィクションゲーム『こうして私は怪盗になった』の開催期間を2026年8月31日（月）まで延長いたします。

本イベントは当初、2026年6⽉30⽇（火）までの開催を予定しておりましたが、予定販売数を上回るお申し込みをいただいたことを受け、約2か⽉間の開催延⻑を決定しました。2026年1月9日（金）～4月15日（水）までのご参加者アンケートでは満⾜度平均9.1点（10点満点中）と高い評価を獲得しており「館内の探索にドキドキした」「緻密なストーリーが魅力的」といった声が寄せられています。

夏休み期間ならではの特別な思い出づくりに、ホテルに滞在しながら非日常の体験をお楽しみいただける本イベントを、ぜひこの機会にご体験ください。

※1「ノンフィクションゲーム」は株式会社 謎組の登録商標です。





■SNSで公開された、怪盗を名乗る男からの“予告状”

その舞台は、地上200mの絶景を誇る天空のホテル“アートホテル大阪ベイタワー”。あなたは今、そこで巻き起こる謎めいた事件の真相へと挑む。謎を解くだけでは終わらない。求められるのは「ひらめき・直感・そして行動力」。

一冊の小説を手掛かりに現代アーティスト「ユリイカの森」が仕掛けたアートの迷宮へ――

事件の真相を暴くのは、あなた自身。最後に待ち受けるのは、誰も予想できない結末――

＜イントロダクション＞

ある日、突如としてSNSに公開された予告状。

差出人は、怪盗を名乗る男。

この事件は怪盗がフィクションの存在ではなく、

現実世界に現れたことを示していました。

ターゲットになったのは、アートホテル大阪ベイタワーで展覧会を開催中の

謎多き現代アーティスト「ユリイカの森」の絵画。狙われた絵画の行方は――。

そして、男が怪盗になった理由とは――？

― 現在発生中のこの事件の真相を、どうかあなたの手で明らかにしてください。





＜ゲームの流れ＞

１．本ゲームの誓約書にサインをいただくと、事件の詳細情報が公開されます。

チェックイン時に受け取る一冊の小説を読み進めながら、調査を行っていただきます。

２．ご宿泊されるお部屋にて、じっくり調査を進めてください。時にはホテル館内を探索する必要もあります。

３．狙われた絵画の作者「ユリイカの森」のアート作品を鑑賞しながら、作品に隠された謎を解いてください。

４．ゲームの合間には、大阪の絶景を一望できるレストラン「スカイビュッフェ51」でお食事（夕食付プランあり）や、提携施設の関西最大級の温泉テーマパーク「空庭温泉 OSAKA BAY TOWER」（優待価格にて利用可能/休館日あり）で温泉や非日常的なエンターテインメントのひとときも満喫いただけます。

５．所要時間は3～5時間。行き詰まった際には、進行に応じたヒントも多数ご用意しております。

翌朝のご朝食時にゲームの結末をお伝えいたします。





地上200m、眼下に大阪の街を一望





「空庭温泉 OSAKA BAY TOWER」





51階ビュッフェレストラン 「スカイビュッフェ51」

※写真は全てイメージです。

■ご参加者の感想

•本を読みながらストーリーが展開していき、実際に⾏動して考え、⾒つけ、また話が進んでいく感じが最⾼に楽しい

• 物語を噛み締めながら進んでいく謎解きで、⼼に残るものが多かったと思いました！

• 謎解きも推理もボリュームや難易度がちょうどよくて、⾷事やホテル滞在も楽しめてよかったです。

• 謎組さんの謎解きはいつもですけど物語がすごくいい。

• ⾃分たちが⼩説の中に⼊り、登場⼈物になったような感覚を味わえました。

■ノンフィクションゲーム『こうして私は怪盗になった』企画概要

【開催期間】2026年1月9日（金）～8月31日（月）※開催期間を2ヶ月間延長

【料金】おひとり様（2名1室ご利用の場合）

・1泊朝食付き 15,000円～

・1泊２食付き 20,000円～

※料金には、1泊室料、謎解き体験、サービス料・消費税が含まれております。

※ご宿泊日・お部屋タイプにより料金は変動いたします。最新の料金は【WEBサイト】よりご確認ください。

※表記料金以外に別途宿泊税がかかります。ホテル現地にてチェックイン時に徴収させていただきます。

【その他】チェックイン14:00、チェックアウト12:00

※謎解きの所要時間は約3～5時間を想定しております。ご参加の際は、余裕を持ってお越しください。

※本イベントはお子様連れでご参加いただけますが、館内を探索される際は必ず保護者の方とご一緒にご参加ください。





■株式会社 謎組

フィクションと現実が入り混じるイマーシブな体験や、謎解き要素と物語体験を融合させたARG（代替現実ゲーム）作品を多数手がける企画集団。緻密に設計された世界観による体験の質にこだわり、その圧倒的な没入感が高く評価されています。これまで全国のホテルで実施した宿泊型謎解きイベントは40件を超え、累計参加者数は23,000人以上にのぼります。

（公式ウェブサイト）https://nazotoki-project.com/

（公式Ｘ）https://x.com/nazogumi





― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp