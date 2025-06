雄大な緑の大地でも追われ続ける、困惑顔のジェイミー・ドーナン！海外ドラマ『ザ・ツーリスト 俺は誰だ？ in アイルランド』新展開が盛りだくさんの予告映像がついに解禁！シーズン１一挙放送も録画保存推奨！

株式会社ジャパネットブロードキャ スティング

『ベルファスト』のジェイミー・ドーナン主演、『Fleabagフリーバッグ』を手がけたハリー&ジャック・ウィリアムズ兄弟の脚本・製作総指揮で、記憶を失ったまま命を狙われる男の過去を探る大ヒットクライムサスペンスドラマ『ザ・ツーリスト 俺は誰だ? in アイルランド』(全6話)が、「BS10スターチャンネル」で7月2日(水)より独占日本初放送!Prime Video のサブスクリプション「BS10スターチャンネルEX」では6月2日(月)より先行配信がスタート(第1話無料)しました。また、この独占日本初放送を記念して、前作『ザ・ツーリスト 俺は誰だ?』(シーズン1)も「BS10スターチャンネル」にて6月23日(月)より一挙放送! スターチャンネル独占の本作、この機会に《録画保存》をお勧め致します!

旅先のオーストラリアの大砂漠地帯で交通事故に遭い、記憶を喪失。自分自身の“訳あり“の過去を探っていく主人公、エリオット・スタンリーに扮するのは、北アイルランド出身の俳優ジェイミー・ドーナン。

映画『フィフティ・シェイズ』3部作の都会的で洗練された青年実業家クリスチャン・グレイ役で一躍脚光を浴び、ケネス・ブラナー監督の映画『ベルファスト』では頑固だが家族愛に満ちた父親役で高い評価を受けたことが記憶に新しい。「自分が何者なのかわからず迷走するヒゲ面の主人公」という、これまでとは違うワイルドな役柄で新境地を開拓し、シーズン1は高い評価を受けた。

前作はどんでん返しの連続であるスリリングなプロットや役者たちの演技は、英メディアからも高く評価され、2022年にイギリスで放送されたドラマのなかで最も視聴者数が多く、BBCの配信サービスiPlayerの最多視聴番組になるなど大ヒットを記録。その後イギリスで2024年に放送されたシーズン2(本作)も、イギリスの各メディアによる評価は軒並み高く、四つ星が並ぶ。Rotten Tomatoesでは96%という高い数字を叩き出した。シーズン3への期待も高まっている。

脚本と製作総指揮を手がけているのは、前シーズン同様に『Fleabag フリーバッグ』のハリー&ジャック・ウィリアムズ兄弟。ドラマの舞台は、シーズン1のオーストラリアの大砂漠地帯から一転して、アイルランドの片田舎へと移る。緑豊かで雄大な自然の中で繰り広げられるアクションシーンがリアリティを増し、ドラマを盛り上げる。また、俳優陣・制作陣もアイルランド出身の役者とクリエイターが揃っている。

この度解禁された予告映像では、「自分を誰か知るときが来たのよ」とエリオットに優しく微笑みかけるヘレンが映し出された次の瞬間、男たちに誘拐され、アイルランドの自然の中に放り出されるエリオットの姿が。雄大な大自然の崖っぷちに追い込まれ戸惑う表情のエリオット。「なぜ俺は狙われる?」とシーズン1に続き、謎が多く残ったままの様子。またエリオットを巡り、「お前をさらえば欲しいものが手に入る」と企む謎の男や、「あの子は私の最後の肉親」「戦争は始まったばかり」と語る謎の女性も現れる。エリオットとヘレンの関係にも進展が見られるが、想い合う二人の傍らに何故かヘレンの元恋人が・・・!?

舞台を変え、緑の大自然でも追われ続けるジェイミードーナン。新たな土地でも“俺は誰だ?”と自問自答は続く!果たして謎は解き明かされるのか。

『ザ・ツーリスト 俺は誰だ? in アイルランド』是非ご期待ください!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KQsfu5IKv5Y ]

海外ドラマ『ザ・ツーリスト 俺は誰だ? in アイルランド』(全6話) 放送・配信情報

【配信】 BS10スターチャンネルEX for Prime Video

《字幕版》 6月2日(月)独占日本初配信スタート 毎週1話更新 ※第1話無料

配信URL:https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DK7Q9Z48/(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DK7Q9Z48/)

【放送】 BS10スターチャンネル (BS10-2,201ch)

《字幕版》 7月2日(水)より毎週水曜よる11:00頃ほか ※6月23日(月)~25日(水) 深夜 シーズン1一挙放送!

作品公式ページ:https://www.bs10.jp/star/drama/thetourist/2/(https://www.bs10.jp/star/drama/thetourist/2/)

【あらすじ】

オーストラリア奥地で事故に遭い記憶を失ったエリオットは、親身になって世話をしてくれた新人警官ヘレンと結ばれ、共に新たな人生をスタート。ふたりは1年余りにわたり世界各地を旅して幸せな時間を過ごすが、エリオットの過去を知る人物からの手紙をきっかけに、故郷のアイルランドを訪れる。到着早々、エリオットに因縁があるというマクドネル家の一味に誘拐拉致され、マクドネル家とキャシディ家の確執を知る。さらにキャシディ家を率いるニーヴが実の母親であり、エリオット自身の本名はもユージーン・キャシディであるという衝撃の事実が判明。一方、地元警察のスレイター刑事に助けを求めたヘレンは、スレイターの秘密を知ってしまい監禁されてしまう。同じ頃、ヘレンの元婚約者イーサンが、ヘレンと寄りを戻すため、アイルランドに降り立つ。キャシディ家とマクドネル家の対立が激化し、エリオットとヘレンにさらなる危険が降るかかる。次々と降りかかる困難に立ち向かうなか、エリオット(ユージーン)自身の過去、両家の複雑な関係と隠された真実が明らかになっていく。

【脚本・製作総指揮 】

ハリー&ジャック・ウィリアムズ(『Fleabag フリーバッグ』『アンジェラ・ブラック』)

【製作総指揮】

ジェイミー・ドーナン(『ベルファスト』)、セーラ・ハモンド(『Fleabagフリーバッグ)ほか

【出演】

ジェイミー・ドーナン(『ベルファスト』、『フィフティ・シェイズ』シリーズ)、ダニエル・マクドナルド(『パティ・ケイク$』)、グレッグ・ラーセン(『ザ・ツーリスト 俺は誰だ?』)、オルウェン・フエレ(『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』)、コナー・マクニール(『インダストリー』)ほか

【BS10スターチャンネルEX for Prime Video】

BS10スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占・厳選の良作映画が、Prime Video のサブスクリプションで観られる定額・見放題配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch

【BS10スターチャンネル(BS10-2,201ch)】 映画とドラマを愛する全ての人のためのプレミアム映画専門チャンネル。日本語吹き替えでの放送も充実し、ここでしか観られない激レアな吹替版や貴重作、視聴者の観たいにこたえるリクエストコーナー、最新ハリウッド大作から不朽の名作、独占海外ドラマなど極上の映画体験をお届けします。https://www.bs10.jp/star/