5児の母・辻希美、謝罪用の菓子折りを買い溜める 学校からの電話に毎回ヒヤヒヤ
5児の母でタレントの辻希美（39）が、5日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。今回のテーマ「夏休みも大暴れ！？男の子ママのお悩み大発表SP」と題した企画で、男の子育児ならではのヒヤヒヤさせられた体験談を語った。
【動画】「癒やされる〜」辻希美が公開、夢空ちゃんの愛嬌あふれる日常
辻は「我が子が怪我をするよりも、自分の子どもが相手に怪我をさせてしまうことの方が怖い」と切り出し、学校から電話がかかってくるたびに緊張していた時期があったと告白。「ものを壊してしまった」といった連絡が頻繁にあったため常に謝罪に回っていたと明かし、最終的には謝罪用の菓子折りを買い溜めしていたという驚きのエピソードを明かした。
この豪快かつリアルな悩みにスタジオが驚きに包まれる中、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も自身が幼少期に同じようなタイプだったと回想。上田の母親も「賞味期限の長いお菓子を買い溜めしていた」と明かすと、共感と笑いが巻き起こった。
辻はタレントの杉浦太陽（45）と、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
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辻は「我が子が怪我をするよりも、自分の子どもが相手に怪我をさせてしまうことの方が怖い」と切り出し、学校から電話がかかってくるたびに緊張していた時期があったと告白。「ものを壊してしまった」といった連絡が頻繁にあったため常に謝罪に回っていたと明かし、最終的には謝罪用の菓子折りを買い溜めしていたという驚きのエピソードを明かした。
辻はタレントの杉浦太陽（45）と、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。