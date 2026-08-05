歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の本名を明かす場面があった。

この日は家族ぐるみの付き合いをする大親友だという俳優の加藤諒とともに出演。MCの「ハライチ」澤部佑が「きゃりーぱみゅぱみゅさん、そもそも名前の由来は？」と聞かれたきゃりーは「本名が桐子なんです。きりこきゃりこ→きゃりー。できゃりーなんですけど」と説明した。

「それが高校生の時から読者モデルやっていて、スナップにいろいろ出ていまして。名前を書く時にきゃりーだけだど“マライア・キャリー”とか、“映画のきゃりー”とか他にもいろいろあるなと思って。で、中学生の時に、サバンナ八木さんがテレビで“パミュ”ってギャグをやっていて。それを急に思い出して、こんなに長い活動するつもりなかったので、テキトーにきゃりーぱみゅぱみゅって書いたのが始まりです」と明かした。

きゃりーは2023年3月21日、自身のSNS投稿で俳優の葉山奨之との結婚を公表。2024年10月8日、第一子を出産したことを発表した。