【2026年8月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年8月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！
『アストリッドとラファエル』やアガサ・クリスティー作品も
まずドラマでは、話題作『ヒーテッド・ライバルリー』がついに8月28日（金）より独占配信。また、『FBI：特別捜査班』のスピンオフ『FBI：Most Wanted〜指名手配特捜班〜』より最終章となるシーズン6が登場。そのほかには、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』と『ユーフォリア／EUPHORIA』のメイキングも到着する。ミステリードラマも充実のラインナップで、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の最新シーズン6のほか、『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』のファイナルシーズン、アガサ・クリスティー作品――『蒼ざめた馬』『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』――などがまとめて8月1日（土）より視聴可能に。
映画としては、アカデミー賞で作品賞を含む9ノミネートを果たした『センチメンタル・バリュー』が早くも登場。人気シリーズ第3弾『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』、『ネタニヤフ調書 汚職と戦争』『アメリと雨の物語』も独占先行リリース。
さらにドキュメンタリーでは、『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアがインスピレーションを求めてさすらいの旅に出る番組『ジェイソン・モモア さすらいの旅路』も配信開始となった。
U-NEXTで2026年8月に配信予定の海外ドラマ
『ヒーテッド・ライバルリー』
カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説「Game Changers」シリーズの第2作を原作としたドラマ。氷上で最大のライバルとして火花を散らす二人のスター選手、カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く。
日本語吹替版キャストとして主人公シェーン・ホランダー役を務めるのは、『【推しの子】』アクア役や『薬屋のひとりごと』壬氏役で人気を博す大塚剛央。イリヤ・ロザノフ役は、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』グエル・ジェターク役や『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ジャイロ・ツェペリ役で高い評価を得ている阿座上洋平が務める。
8月1日（土）配信
『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』シーズン1
『探偵ミス・フィッシャー〜華麗なる事件簿〜』シーズン1
『パリジャン刑事デュパン〜ブルターニュの事件簿』
『蒼ざめた馬』
『獣医ヤコブス』シーズン2
『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』
『SOKO：リンツ特別捜査班』シーズン2
『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』シーズン9
『警部補アニカ 〜海上殺人捜査ファイル〜』シーズン2
『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』
『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6
8月2日（日）配信
『FBI：Most Wanted〜指名手配特捜班〜』シーズン6【独占】
8月14日（金）配信
『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン1 -メイキング-』【独占】
『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン2 -メイキング-』【独占】
『ユーフォリア／EUPHORIA -メイキング-』【独占】
8月17日（月）配信
『ランタンズ』【独占】
8月20日（木）配信
『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン2
8月28日（金）配信
『ヒーテッド・ライバルリー』【独占】
配信中
『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3【独占】
『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』【独占】
『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3【独占】
U-NEXTで2026年8月に配信予定の洋画
8月1日（土）配信
『ネタニヤフ調書 汚職と戦争』【独占先行】
『アメリと雨の物語』【独占先行】
『異端者の家』
8月2日（日）配信
『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』
8月5日（水）配信
『センチメンタル・バリュー』【独占先行】
『カーンターラ 神の降臨』
8月17日（月）配信
『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』【独占先行】
8月24日（月）配信
『嵐が丘』
8月26日（水）配信
『決断するとき』
配信中
『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』
『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』
『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』
U-NEXTで2026年8月に配信予定のドキュメンタリー
8月1日（土）配信
『限界の先へ！！アドベンチャーレース2023カナダ大会』
8月7日（金）配信
『人類滅亡 -LIFE AFTER PEOPLE-』シーズン3
8月13日（木）配信
『美しい人だけ連れてきて -モデルたちのカルト教団-』
8月14日（金）配信
『ジェイソン・モモア さすらいの旅路』シーズン1
8月15日（土）配信
『タイニー・ハウス 〜小さな家に賢く住もう！〜』
（海外ドラマNAVI）
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