日本サッカー協会(JFA)は28日、日本代表が9月28日にベネズエラ代表と対戦すると発表しました。

この試合は9月に行われるキリンチャレンジカップ2026の2戦目として、エディオンピースウイング広島で開催。9月24日に予定されている1戦目については、現時点では対戦国未定となっています。

日本はFIFAワールドカップ2026では決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れ、ベスト32で敗退。その後JFAは23日に、森保一監督が2027年1月開幕のAFCアジアカップサウジアラビア2027終了まで続投すると発表していました。

ベネズエラはFIFAランキング47位(日本は同17位)。しかし過去の対戦成績では日本が1勝3分け1敗(5得点8失点)と苦戦しています。