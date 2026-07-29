外部から不正アクセスを受け大規模な情報漏えいを起こしたKDDIに対し、総務省は大臣名で厳重注意する行政指導を行いました。KDDIは先月、外部からの不正アクセスを受け利用者およそ762万人分のメールボックスが見られるような状況を引き起こしました。総務省はこれを電気通信事業法が定める「通信の秘密」の漏えいと判断。「利用者に与えた影響は大きく、信頼が損なわれたことは極めて遺憾だ」などとして、29日にKDDIの松田浩路社