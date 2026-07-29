28日、熊本・嘉島町にある「イオンモール熊本」で発生した爆発事故について、29日午後、イオンがコメントを発表した。4人の安否が不明だとしている。コメントの内容は以下の通り。＜イオンが発表したコメント＞このたび、「イオンモール熊本」において発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます。地震発生