マイナビオールスターゲーム2026全パ―全セ（2026年7月29日富山）全セの「2番・三塁」で先発出場した阪神・佐藤輝明内野手（28）が2試合連続の安打を放って富山のファンを沸かせた。佐藤輝は前日28日の第1戦でも初回に右翼越えへ先制ソロ。昨年の球宴第2戦からは年をまたいで3試合連続安打となった。佐藤輝はマイクを付けてテレビの放送席とコミュニケーションを図りながら打席へ。全パの先発・エスピノーザの球種に