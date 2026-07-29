サッカーW杯北中米3カ国大会に出場したドイツのGKノイアー＝6月、トロント（ゲッティ＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会ドイツ代表で40歳のGKノイアー（バイエルン・ミュンヘン）が28日、新シーズン開幕を前に「引退する可能性は非常に高い」と語り、プロ21年目の今季限りで現役を終えることを示唆した。DPA通信が伝えた。2014年W杯の優勝に貢献するなど長くドイツ代表を支えた。一時、代表から退いたが