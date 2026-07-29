おととし発覚したドジャース大谷翔平選手の元通訳・水原一平受刑者による不正送金事件で、犯行が明るみに出る直前に行われた水原受刑者の電話インタビューが公開されました。記者「量刑言い渡しについて一言お願いします」水原受刑者が、大谷選手の口座から2021年11月から2024年3月にかけて、およそ1700万ドル、日本円で27億8000万円ほどを不正に送金していた事件。水原受刑者は去年2月に禁錮4年9か月が言い渡され、現在、服役中で