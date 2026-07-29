■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子準々決勝日本 ー 中国（日本時間29日、中国・寧波）【写真で見る】準々決勝を戦う日本代表世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグの準々決勝で男子日本代表（世界ランク4位）が、中国（同35位）と対戦。負ければ終わりの一戦で、日本は第1セットを23−25で奪われた。スタメンはキャプテンの石川祐希（30）、セッターに深津英臣（36）、オポジット・西田有志