「私の秘書がしっかりとした陳述書を作ります」【画像】「記憶がない」を連発し…「陳述書」を提出した高市首相の秘書、木下剛志氏6月22日の衆院予算委員会。高市早苗首相がそう訴えたのは、自民党総裁選や衆院選で行った“中傷動画作戦”と暗号資産「サナエトークン」を巡る問題だ。件の秘書は、木下剛志・公設第一秘書である。「近日中に提出する」とした答弁から1カ月。ようやく予算委に提出された陳述書。だがそれは、「記憶