経済産業省は、「爆発音のようなものが聞こえた」と通報のあった「イオンモール熊本」について、ガス爆発の可能性も含めて調査中だということです。また、イオンモール熊本には、周辺で使われる都市ガスが供給されていない可能性があり、ガス爆発だった場合、どういった種類のガスが使用されていたのかなど調べているということです。