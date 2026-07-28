岐阜市加納丸之内の公園で、刃物で切断されたとみられるウサギの頭部が見つかり、岐阜南署は28日、動物愛護法違反事件として捜査すると発表した。同市内では、人為的に首が切断されたとみられる子ネコやニワトリの死骸も見つかっており、署が関連を調べている。署によると、27日午後6時15分ごろ、通行人の女性から「公園内に動物の死骸がある」と署に通報があった。死後約1週間とみられ、胴体は見つかっていない。現場から約
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