女優・影山優佳の自身初となるエッセイ『影まで愛して』（マガジンハウス）が7月30日に発売される。デビュー10周年の節目に、「本当の自分=影を伝えたい」という思いを込め、これまで語られることのなかった胸の内を等身大の言葉で綴った書き下ろしだ。初著出版を決めたきっかけ、デビューからの心境の変化、愛してやまないサッカーへの思い、そして女優としての今後の展望。影山優佳本人に話を伺った。――まずは今回のエッセイ出