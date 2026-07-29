◆「パンクの精神にそぐわない」人気バンドのMCに賛否フジロックでのHi-STANDARDのMCが話題になっています。「敵は横にはいない。横にぶつかってばかりじゃなくて上に行きたいよね」、「色んな思想はあるけど、右だ左だ、ロックンロールの前では無力だぜ！」などの発言が、本来は反権力であるべきパンクの精神にそぐわないと指摘されているのです。哲学者の斎藤幸平氏は自身のXアカウントで「クソダサかったですね」と痛烈に批