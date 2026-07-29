FSB＝ロシア連邦保安庁は29日、通信アプリ「テレグラム」の創業者でCEOのパベル・ドゥロフ氏をテロ活動を支援した罪で起訴し国際手配したと発表しました。FSBの発表では、「テレグラム」はウクライナの情報機関などによりロシア国内での破壊工作や大量殺人、サイバー詐欺の準備に利用されているとしています。FSBは「テレグラム」の運営責任者であるパベル・ドゥロフ氏がこうしたチャンネルやチャットボットを削除しなかったことが