高校野球では’26年から新たに指名打者（DH）制が採用された。DHは「デジグネイテッド・ヒッター」の略で、投手が投球に専念するために指名打者を1人用意。使うかどうかは、試合ごとにチームが選べるというもの。春の選抜大会の1回戦でDH制を採用したのは32校中26校だった。ジャーナリストの森田浩之氏は、DH制によって打線が強化される一方、それ以上に投手の負担軽減や継投の自由度が高まり、高校野球はむしろ投高打低へ向かう可