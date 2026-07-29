最大震度7を観測した熊本県の地震発生から1時間後に爆発し、複数の死者が出たイオンモール熊本の内部映像を警察庁が公開した。イオンモール熊本の2階の通路にはがれきが散乱し、各店舗の内装も激しく破壊されていた。元が何だったのかも分からないがれきが上部から垂れ下がり、爆発のすさまじさが見て取れる。店舗の奥は真っ暗になっているが、店によっては、通路に面した部分は損傷していても、店舗の内部は商品が崩れることもな