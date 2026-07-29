（CNN）米中央軍によると、米軍とサウジアラビア軍はイラクで「親イランのテロリスト」に対する合同精密攻撃を実施した。米中央軍はX（旧ツイッター）で、攻撃は、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」が「米軍とサウジのエネルギーインフラを攻撃するよう指示した」集団を標的にしたものだったと明らかにした。「米国とサウジの戦闘機は、過去72時間にIRGCの指示で行われた30回を超えるドローン（無人機）攻撃への強力