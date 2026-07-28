熊本県で28日、最大震度7の地震が発生し、震度5弱を観測した熊本県嘉島町のイオンモール熊本では爆発が発生した。地震発生時にイオンモール熊本で働いていたアルバイト従業員に、当時の状況について聞いた。1キロ離れた場所でも爆発音聞こえた――地震が起きた時の状況は？イオンモールで働いていたところ、地震が起きて揺れました。みんなで急いで外に逃げました。逃げた後も小さな揺れがずっと続いている状態でした。――震度7を