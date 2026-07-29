地震の影響で、九州新幹線の線路にレールの破断が起きていることを国土交通省が明らかにしました。レールの破断があったのは新八代駅と新水俣駅の間の線路で、レールの継ぎ目が離れて隙間ができてしまっているのが確認されているということです。また、熊本駅の構内では架線の断線も確認されたということで、JR九州は、被害の全容の把握を急いでいます。