観ているこっちが恥ずかしくなる……。共感性羞恥がとことん刺激されるドラマだった。仲里依紗が主演で、のんと深川麻衣が共演する恋愛ヒューマンドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）が、7月22日（水）にスタートした。20年ほど前、地方の小さな都市にある高校で出会い、「ズッ友」を誓い合う親友になった麻紀（仲）、遥（のん）、薫子（深川）の3人。それぞれの夢を叶えるため上京した彼女たちは、35歳になったいま