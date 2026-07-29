実行役は拘禁刑12年（求刑13年）の判決元交際相手の女性に性的暴行を加えさせることを目的として、闇バイトを募集。雇った実行犯の男を女性宅に侵入させ、犯行を指示したとして、住居侵入、不同意性交等の罪に問われている指示役の松田烈被告（27＝逮捕時）の裁判が７月17日に東京地裁で開かれた。起訴状などによると松田被告はネットの掲示板に『女性に性的暴行を加えてほしい』などと投稿し、実行役を募集。応募してきた山本礼哉