イランは、ホルムズ海峡をめぐりオマーンが提案した共同管理案を拒否し、独自の管理案を示しました。イランのガリババディ外務次官は28日、国営テレビに対し仲介国のオマーンが示したホルムズ海峡の共同管理案について、「安全保障上の懸念に対応していない」として拒否したことを明らかにしました。そのうえで、ガリババディ外務次官は「海峡を通過する往復航路のうち一つをイランの領海内に設定し、反対方向の航路も一部が領海を