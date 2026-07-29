歌手でタレントの西川貴教（55）が29日までにXを更新。熊本県を中心に最大震度7を観測する地震が発生したことを受け、被災地への寄付を目的としたグッズ販売サイトを通じて支援を呼びかけた。西川は2011年に東日本大震災の発生後、チャリティープロジェクト「STAND UP! JAPAN」を立ち上げ、16年の熊本地震や、24年の能登半島地震についても被災地の支援活動を行ってきた。今回「この度の熊本県を中心とした地震により被害に遭われ