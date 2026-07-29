〈「趣里さんは知っている？」“愛の不時着”共演ヒロインと連日密会、三山凌輝を「週刊文春」が直撃した！「2人の関係は“不時着”している？」〉から続く「週刊文春」が報じた、ミュージカル『愛の不時着』に出演中の、歌手で俳優の三山凌輝（27）と女優の花乃まりあ（33）の“連日ホテル密会”。その報道後も2人は、公演の舞台裏で変わらず親密に振る舞っていることがわかった。【写真多数】ホテルから出た三山凌輝と花乃まりあ