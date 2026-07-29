モータースポーツの最高峰「F1」マシンのテスト走行が、28日、静岡･小山町の富士スピードウェイで行われ、多くのファンが詰めかけました。これは、アメリカを拠点とするTGR Haas F1チームとトヨタが技術提携したことで実現したもので、2026年で2回目です。F1の世界では、テスト走行にも厳しい規制があります。そこで将来、F1を目指す若手ドライバーが1世代前のマシンを使って国際レーシ