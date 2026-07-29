おととし発覚したドジャース大谷選手の元通訳・水原一平受刑者による不正送金事件で、スキャンダルが明るみに出る直前に行われた水原受刑者のインタビューが公開されました。この事件は、水原一平受刑者が大谷選手の口座から2021年11月から2024年3月にかけて、およそ1700万ドル、日本円でおよそ27億8000万円を不正に送金していたもので、水原受刑者は去年2月に禁錮4年9か月が言い渡され、現在、服役中です。28日、アメリカのスポー