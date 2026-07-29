土佐市の90代女性が、7月29日の昼頃から行方が分からなくなっていて、警察が情報提供を呼びかけています。行方が分からなくなっているのは、土佐市東鴨地の森富美子さん（93）です。警察によりますと、森さんは7月29日、家族とともに北川村へ観光に来ていましたが、午前11時頃に姿が確認されたのを最後に行方が分からなくなっています。午後1時ごろに、家族が警察に通報し、警察と消防が捜索を続けています。森さんは、身長およそ1