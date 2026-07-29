マイナビオールスターゲーム２０２６全パ―全セ（２９日・富山市民）全パのオリックス・若月健矢捕手が「８番・捕手」で先発し、４回に本盗を成功させた。先頭でヤクルト・星から中前打を放つと、楽天・村林の右前打で三塁へ進塁。続く西武・滝沢の初球に一塁走者・村林がスタートを切ると、捕手の阪神・坂本が二塁へ送球する間に本塁を陥れた。球宴での本盗成功は、１９７８年２戦目の簑田浩二（重盗）、２００４年２戦