熊本県によりますと、今回の地震で嘉島町の「イオンモール熊本」で死亡した2人は、いずれも20代の女性とみられています。【写真を見る】「イオンモール熊本」で死亡の2人はいずれも20代の女性か【熊本で最大震度7の地震】また、心肺停止の1人も女性で、年齢は不明だということです。