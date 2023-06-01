イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶（23）の獲得に向け、同1部ユベントスが正式オファーを出したと27日に海外メディアが報じた。正GK候補としてのオファーで、鈴木自身も前向きだが、クラブ間合意には至っていないという。一方で、欧州CL2連覇中のフランスの名門、パリSGも代理人とクラブに接触して交渉を開始したと同日に報じられた。同クラブは将来への投資と考えており、他クラブへのレンタル移籍もプランの一つだと