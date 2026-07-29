ファミリーマート東京都港区）が、「ファミマルSweets」シリーズの人気商品「濃厚ショコラロール」の価格を従来の320円（以下、税込み）から298円へ値下げして販売。【写真】パッケージはどんな感じに変更された？食べやすそう！同商品は、2024年10月から販売し、累計販売個数1000万個を突破している大人気スイーツです。今回、同社は「多くのお客さまに手軽に手に取っていただきたい思いから、原材料および製法を見直し、