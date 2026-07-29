2026年7月28日16時27分頃、熊本県を最大震度7の地震が襲った。この地震によって誘発されたと見られているのが、嘉島町「イオンモール熊本」での爆発事故だ。29日午前7時時点で、モール内で女性2人が死亡、心肺停止状態の人が1人いることが発表されている。さらに同日午前9時時点で、従業員4名の安否がわかっていないと、イオンは発表した。被害者の多くはモール内に残っていた店舗の従業員とみられている。爆発の原因は、モール内