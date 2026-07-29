マイナビオールスターゲーム２０２６・第２戦、全セ−全パ」（２９日、富山市民球場アルペンスタジアム）三回からソフトバンクの栗原陵矢内野手が捕手を務めたが、まさかのハプニングが発生。連続被弾など一挙３点を先制された。西武・高橋とのバッテリー。中継席とマイクをつないでしゃべりながらの配球となった中、佐藤輝、細川に２者連続アーチを被弾。ここで栗原が「ヤバい、バレてる！」と異変に気がついた。中継席