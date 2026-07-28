7月24日の深夜、バラエティ番組『しくじり先生俺みたいになるな！！』（テレビ朝日系）が放送。同日のゲストには、2025年M-1王者のたくろうが出演。芸人人生で経験した“暗黒の7年間”を振り返りながら、時に笑いの要素を混ぜ、スタジオを盛り上げた。しかし、その授業を聞いていた生徒役のタレント・二瓶有加をめぐり、番組内のトークと演出が物議を醸している。たくろうは一時、結果が出せず芸人引退を考えたことがあった