鬼越批判を加速させた有吉のダメ押し『鬼越トマホーク』良ちゃん（40）と『アンジャッシュ』渡部建（53）によるSNSトラブルが、ようやく終結した。良ちゃんによる深夜の“暴言ツイート”が発端となり、渡部の所属事務所である人力舎が抗議文を出したことで大騒動に発展。良ちゃんは謝罪したうえで該当ツイートを削除し、７月21日には鬼越トマホークのYouTubeチャンネルで経緯を説明する動画がアップされた。毒舌を駆使しながらも、