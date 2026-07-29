宮内庁は２９日、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが８月３〜７日に予定していた須崎御用邸（静岡県下田市）での静養を取りやめられると発表した。２８日夕に発生した熊本地震で甚大な被害が生じていることに、両陛下が心を痛められているためという。