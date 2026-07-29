BE:FIRST元メンバーで俳優三山凌輝（27）のダブル不倫騒動で、三山の妻で女優の趣里（35）が三山に三くだり半を突きつける可能性はあるのか。ひとり娘の趣里を大切に育ててきた俳優の水谷豊（74）と歌手伊藤蘭（71）の心痛が伝えられ、水谷は女性自身の直撃に「何もお話しできないことをお察しください……」と力なく呟くのみだったと報じられた。【写真】三山凌輝「裏切り愛」でも愛娘・趣里に離婚を勧められない水谷豊＆伊藤蘭