熊本県で震度7を観測した地震で交通機関に影響が出ています。空の便は29日も熊本と羽田や伊丹を結ぶ便で欠航が出ています。日本航空は11便の欠航を決め、全日空も2便の欠航を決めています。鉄道への影響です。JR九州は29日も九州新幹線全線で始発から運転を取りやめ、熊本と鹿児島中央の間は終日運転を取りやめます。また在来線も熊本県内のほぼ全ての路線で始発から運転を取りやめます。高速道路の情報です。NEXCO西日本によりま